Ufficiale Il Napoli blinda Folorunsho, ecco la firma sul rinnovo di contratto fino al 2029

vedi letture

Ufficiale il rinnovo di contratto di Michael Folorunsho (26 anni) con il Napoli. Il centrocampista classe 1998, reduce da un'ottima annata in prestito all'Hellas Verona, si lega come previsto con gli azzurri campani con un nuovo e lungo accordo, in scadenza il 30 giugno del 2029.

Lo annuncia la stessa società campana tramite i suoi account di comunicazione: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato le prestazioni sportive di Michael Folorunsho fino al 30 giugno 2029".