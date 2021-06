Il Napoli come la Nazionale: la divisa sarà disegnata da Armani. Addio a Kappa

vedi letture

Il Napoli, proprio come la Nazionale, vestirà Armani. Aurelio De Laurentiis non ha trovato l'accordo per il rinnovo con Kappa, forse non l'ha neanche cercato perché è convinto che abbia la forza di autoprodurre il materiale. A scriverlo è Gazzetta.it, che fa sapere che il presidente azzurro ha già commissionato i disegni ad Armani, si avvarrà della collaborazione di una ditta tessile e affiderà la distribuzione a sua figlia Valentina.

Probabilmente mercoledì prossimo, quando sarà interrotto il silenzio stampa, ADL annuncerà la sua idea di vestire il Napoli con il marchio Napoli. Il patron, dunque, gestirà in autonomia anche marketing e merchandising legati alla questione maglie. E' convinto - si legge - che con quest'idea possano arrivare maggiori introiti per il club.