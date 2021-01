Il Napoli domina a Cagliari: al 45' è 1-0 per gli azzurri con l'ennesimo gol da fuori area

Zero tiri in porta per il Cagliari, sei per il Napoli. Possesso palla lento da una parte, veloce dall'altra. La differenza tra le formazioni di Di Francesco e Gattuso nel primo tempo della partita è tutta qui e va oltre i semplici dati. Gli azzurri giocano bene e fanno girare il pallone con rapidità e chiudono meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie ad un gran bel gol di Zielinski su assist di Petagna. Anzi, la sensazione è che l'1-0 stia stretto a Insigne e compagni per il dominio netto sul terreno di gioco della Sardegna Arena.

Le scelte. Eusebio Di Francesco schiera la sua squadra con il 4-2-3-1 e, senza l'infortunato Rog, si affida a Marin con Nandez a centrocampo. In difesa, vista l'assenza di Godin, spazio a Ceppitelli con Walukiewicz al centro. Davanti Simeone torna titolare, supportato da trio Pereiro, Joao Pedro e Sottil. Modulo speculare per Rino Gattuso, che cambia quattro uomini rispetto all'ultima uscita pre-natalizia contro il Torino. In porta si rivede Ospina nella solita alternanza con Meret. In difesa, con Koulibaly squalificato, spazio a Maksimovic con Manolas, mentre a sinistra Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj. In mediana Demme è recuperato, ma va in panchina: Fabian-Bakayoko la coppia titolare. Davanti, senza Mertens e Osimhen, Petagna sarà la prima punta, supportato da Insigne, Zielinski e Lozano che la spunta su Politano per il posto sulla fascia destra.

Un tempo da vero Napoli. Rinvigoriti dalla sosta, Cagliari e Napoli danno vita ad una gara dai ritmi immediatamente alti. Basta meno di un minuto per la prima palla gol, con un tiro da fuori di Zielinski, il più intraprendente dei suoi. La reazione sarda arriva col solito Joao Pedro, pur senza arrivare al tiro. A calciare è soprattutto la formazione di Gattuso, con Fabian, Insigne, Lozano e Mario Rui, ma senza trovare la via del gol fino a metà primo tempo. Al minuto 25, poi, la rete che certifica il dominio. Tocco in area per Andrea Petagna, sponda di prima verso Zielinski, controllo e siluro di sinistro che non dà scampo a Cragno. Ennesimo gol da fuori area realizzato dal Napoli, ennesimo gol da fuori area subito dal Cagliari. La reazione è propiziata da un errore da matita blu di Manolas, che manda in porta Simeone, non capace però di sfruttare una buona occasione. E' l'unico sussulto sardo in un primo tempo di marca quasi completamente azzurra.

