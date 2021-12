Il Napoli fa il punto sugli infortunati con un comunicato: buone notizie per Hirving Lozano

Dopo il successo in Europa League contro il Leicester, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto seduta tecnica in campo. Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa terapie e personalizzato in campo. Lozano in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.