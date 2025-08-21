Milan, Boniface sempre più vicino: accordo sia col giocatore che con il Leverkusen

Il Milan è sempre più vicino dall'acquisto di Victor Boniface: il club rossonero ha infatti trovato l'accordo totale con il giocatore per il contratto, mentre con il Bayer Leverkusen l'intesa è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore sono stati dunque definiti anche gli ultimi dettagli con l'attaccante e adesso il prossimo step sarà quello di programmare le visite mediche per poi ufficializzare il trasferimento. Boniface saluta così il club tedesco, dopo essere stato vicinissimo a farlo già nel mercato invernale.

A gennaio, infatti, il nigeriano classe 2000 era a un passo dall’Al Nassr, dove avrebbe potuto giocare con Cristiano Ronaldo. Una trattativa saltata all’ultimo, perché il club saudita ha preferito Jhon Duran dall’Aston Villa, e le cui dinamiche raccontano tanto del Boniface-pensiero. A svelarne retroscena è stato il diretto interessato, in un’intervista rilasciata quest’estate nel podcast The Culture Club.

“Avevo già fatto le valigie”. Boniface ha raccontato come ha preso inizialmente l’offerta araba: “Ho pensato: ‘mi sono infortunato così tante volte’. Se andassi lì potrei rimanere per due-tre stagioni e ho chiamato la mia famiglia”. Inizialmente scettica: “Avevo un’offerta ad alto livello dall’Italia, mio fratello mi ha detto ‘ma che fa? Vai in Serie A, giochi in Champions”.