Ufficiale

Okafor lascia il Milan e firma fino al 2029 con il Leeds: "Grazie Noah, eroe dell'ultimo minuto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:08Serie A
di Alessio Del Lungo

Noah Okafor è diventato un nuovo giocatore del Leeds. Ad annunciarlo è stato il Milan sul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Il Diavolo ha voluto salutarlo anche sui social, come fatto con tutti i calciatori che hanno lasciato la società: "Eroe dell'ultimo minuto in molte occasioni. Grazie, Noah".

Il comunicato del Leeds
"Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Noah Okafor con un contratto quadriennale, soggetto a permesso di lavoro e autorizzazione internazionale. Il venticinquenne arriva all'Elland Road con un contratto a tempo indeterminato dal gigante italiano AC Milan e può giocare in tutte le aree offensive su entrambe le fasce, oppure come attaccante centrale quando necessario. Dopo aver iniziato la sua carriera in Svizzera con l'FC Basel, Okafor è stato nominato miglior giovane giocatore dell'anno della Super League svizzera, guadagnandosi poi il passaggio al Red Bull Salisburgo grazie alle sue doti di giocatore veloce, abile e con un fiuto del gol. La sua permanenza con la squadra austriaca ha visto l'attaccante scendere in campo oltre 100 volte in tutte le competizioni, realizzando 57 gol. Quattro titoli di campionato consecutivi e tre Coppe d'Austria sono stati la ricompensa per il suo impegno in squadra. Okafor ha impressionato sia in nazionale che nelle competizioni europee. Ha giocato 16 partite in UEFA Champions League con i 'Die Roten Bullen', segnando sei gol. Questo stato di forma ha spinto il Milan a chiederlo in prestito nel 2023. Nella sua prima stagione a San Siro, Okafor fu un membro fisso della squadra che si classificò al secondo posto in classifica. L'anno successivo fu di nuovo un elemento importante del Milan prima di passare in prestito al Napoli durante la sessione invernale. L'attaccante giocò un ruolo importante allo Stadio Diego Armando Maradona, aiutando gli Azzurri a vincere il loro quarto Scudetto! Anche a livello internazionale, Okafor vanta una vasta esperienza. Dopo aver militato nelle categorie giovanili, ha esordito con la nazionale maggiore della Svizzera nel 2019 contro l'Inghilterra nella fase finale della Nations League. Ha collezionato 24 presenze e ha rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 2022. Il nostro nono arrivo di un'estate produttiva firma per i Whites con la stagione di Premier League ora in corso, dopo la vittoria di lunedì sera contro l'Everton! Si unirà a una squadra con alcuni volti noti, avendo affrontato la sua nuova squadra nell'amichevole pre-campionato a Dublino. Tutti al Leeds United danno il benvenuto a Noah nel club e non vediamo l'ora di vederlo esordire".

