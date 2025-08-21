Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Hellas Verona, ecco Victor Nelsson: torna in Serie A in prestito con diritto di riscatto

Oggi alle 16:38Serie A
di Ivan Cardia

L'Hellas Verona FC ha comunicato, tramite il suo sito ufficiale di aver acquisito - in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro - dal Galatasaray le prestazioni sportive del difensore Victor Nelsson, che torna in Serie A dopo la breve esperienza con la maglia della Roma.

Il comunicato stampa. "Nato a Hornbæk, in Danimarca, Victor Nelsson è un difensore centrale di piede destro. Cresce nel settore giovanile del Nordsjaelland, Club che milita nella massima serie del campionato danese, ed esordisce con questa maglia il 12 settembre 2016, nella gara di campionato contro l'Aarhus. Nel 2019 si trasferisce al Copenaghen, con cui totalizza 87 presenze in tre anni, disputando anche l'Europa League e i turni di qualificazione di Champions League e Conference League. Nel 2021 passa al Galatasaray, dove colleziona 144 presenze tra competizioni europee, campionato e coppa turca.

Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato alla Roma, accumulando minuti ed esperienza sia in Serie A che in Coppa Italia. A livello internazionale ha indossato la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino all'Under 21, formazione con cui ha disputato l'Europeo di categoria nel 2021. L'esordio con la Nazionale maggiore avviene nel 2020, e da allora conta 16 presenze e la partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar nel 2022.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Victor, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".

