Lecco, il 2005 Mendoza va in prestito al Pompei in Serie D
William Mendoza lascia il Lecco per trasferirsi in prestito al Pompei in Serie D. Lo ha annunciato lo stesso club lombardo con il breve comunicato ufficiale che segue:
Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a FC Pompei il diritto alle prestazioni sportive del calciatore William Alejandro
Padilla Mendoza fino al 30 giugno 2026.
La società augura ad Ale jandro le migliori fortune per la stagione 2025/26
