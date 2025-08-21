Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Lecco, il 2005 Mendoza va in prestito al Pompei in Serie D

Lecco, il 2005 Mendoza va in prestito al Pompei in Serie D
Oggi alle 15:12
di Lucio Marinucci

William Mendoza lascia il Lecco per trasferirsi in prestito al Pompei in Serie D. Lo ha annunciato lo stesso club lombardo con il breve comunicato ufficiale che segue:

Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a FC Pompei il diritto alle prestazioni sportive del calciatore William Alejandro
Padilla Mendoza fino al 30 giugno 2026.

La società augura ad Ale jandro le migliori fortune per la stagione 2025/26

