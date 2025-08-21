Ufficiale Juventus Women, il centrocampo parla portoghese: contratto biennale per Tatiana Pinto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juventus Women annuncia il nuovo innesto a centrocampo: è stato infatti raggiunto l'accordo tra il club bianconero e la centrocampista portoghese Tatiana Vanessa Ferreira Pinto, che ha sottoscritto un contratto biennale - valido quindi fino al 30 giugno 2027 - con la blasonata società.

Ecco la nota:

"La Juventus Women dà il benvenuto a Tatiana Vanessa Ferreira Pinto, centrocampista portoghese che ha firmato un contratto fino al 2027.

Classe 1994, nata a Oliveira do Bairro, Tatiana porta in bianconero un bagaglio di grande esperienza internazionale. Dopo gli esordi in Portogallo con il Clube de Albergaria, ha vissuto esperienze in Germania (SC Sand), Inghilterra (Bristol City e Brighton), Spagna (Levante e Atlético Madrid, sua ultima esperienza finora) e in patria con lo Sporting CP, con cui ha conquistato Campionato, Coppa Nazionale (entrambi due volte) e Supercoppa. Con la Nazionale maggiore del Portogallo vanta oltre cento presenze, avendo disputato Europei e Mondiali, distinguendosi per personalità e visione di gioco.

Centrocampista dinamica e completa, Tatiana è capace di dare equilibrio e qualità alla manovra, con inserimenti precisi e una spiccata leadership in campo.

Con il suo arrivo, la Juventus Women aggiunge talento, esperienza e un ulteriore bagaglio di mentalità vincente.

Benvenuta, Tatiana!".