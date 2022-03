Il Napoli ha deciso per la porta: via Ospina, tutto su Meret. Si lavora al rinnovo di contratto

Ad inizio stagione Alex Meret sembrava esser destinato ad essere il titolare, ma un infortunio ha cambiato le cose e i gradi del numero uno sono passati a David Ospina. Tornato ad infortunarsi recentemente, sul portiere classe '97 e la sua condizione precaria poteva nascere qualche dubbio in casa Napoli. Invece così non è e il futuro della porta azzurra sembra già deciso, come scrive il Corriere dello Sport:

Nel dettaglio

Ospina ha avanzato una richiesta che è distante dai parametri futuri del Napoli, ha il Real Madrid che ha già bussato e l’Inter che potrebbe farlo nel caso Handanovic vada via, ma il Napoli per la porta ha deciso di rompere gli indugi e rimuovere gli equivoci: in Meret credono tutti e il desiderio di incontrare il management del portiere per discutere del prolungamento ha bisogno esclusivamente di un appuntamento. C’è il rischio, da scongiurare, che Meret si svincoli a zero tra quindici mesi ma soprattutto c’è nel Napoli il desiderio di offrirgli certezze, sistemandogli al fianco un vice rassicurante ma non ingombrante.