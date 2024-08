Il Napoli ha preso Marin: non è (solo) l'ennesimo talento scuola Real che cerca fortuna altrove

vedi letture

Volti Nuovi, rubrica di TMW sui giocatori all'esordio in Serie A

Non solo Buongiorno, la difesa del Napoli quest'estate ha accolto anche Rafa Marin. Un centrale polivalente, che sa giocare a due, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra della retroguardia, ma che può agire anche da braccetto mancino o da falso quarto in una difesa a quattro. Detto in altre parole: lo spagnolo classe 2002 è un terzino di maggior copertura che, grazie alla sua duttilità, permette al suo allenatore di impostare a tre e difendere sia a quattro sia a cinque.

Figlio della cantera del Siviglia, ha passato poi ben cinque stagioni in quella del Real Madrid dove Rafael Martin Zamora è nato, cresciuto e si è formato. L'esordio con il Castilla è stato un successo, visto che con la seconda squadra delle merengues ha collezionato oltre 60 presenze, e in Spagna di lui si parla come di un novello Ronald Araujo, il centrale del Barcellona. Per fisico e caratteristiche, anche se con piede opposto, sembra in effetti proprio quel giocatore. E non è un caso, dunque, il fatto che De Laurentiis l'abbia pagato circa 12 milioni di euro, lasciando al Real il diritto di recompra.

LA SCHEDA DI RAFA MARIN

Nome: Rafa Marin

Data di nascita: 19 maggio 2022

Nazionalità: spagnola

Ruolo: difensore

Da dove e come arriva: dal Real Madrid a titolo definitivo