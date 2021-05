Il Napoli non sfonda al Franchi, al 45esimo è 0-0 con la Fiorentina. Traversa di Insigne

Risultato ancora bloccato, ancora nessuno gol. Al termine del primo tempo, Fiorentina e Napoli sono ancora sullo 0-0. Ed è questo risultato che interessa da vicino anche la Juventus perché, al momento, la squadra di Andrea Pirlo in virtù della vittoria conquistata ieri sera allo Stadium contro l'Inter è ancora avanti in classifica rispetto ai partenopei.

Non una brutta frazione da parte dei ragazzi di Gattuso, che a volte hanno mostrato troppa fretta nella costruzione della manovra ma hanno comunque costruito le più pericolose occasioni da rete di questo primo tempo. Al 12esimo Zielinski al termine di una bella azione corale ha chiamato in causa un fin qui sempre attento Terracciano. Al 33esimo, Insigne direttamente da calcio piazzato ha colpito la traversa.

La Fiorentina, dal canto suo, ha giocato quasi esclusivamente in ripartenza. La squadra di Iachini s'è difesa con ordine e ha provato a rendersi pericolosa in ripartenza. Al 13esimo ha anche trovato il gol con Vlahovic, ma il centravanti viola al momento del colpo di testa vincente era in netta posizione di fuorigioco.

