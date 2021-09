Il Napoli ritrova Mertens e Demme: Spalletti pronto a concedergli uno spezzone con lo Spartak

Il Napoli ritrova Dries Mertens e Diego Demme. Reduci entrambi da un lungo stop, mai disponibili di fatto in stagione, l'attaccante belga e il centrocampista italo-tedesco adesso scalpitano in vista della sfida d'Europa League con lo Spartak Mosca. Né l'uno né l'altro sono ancora nella condizione giusta per partire titolari, ma sperano di accumulare qualche minuto che possa accrescere la forma fisica. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.