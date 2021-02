Il Napoli torna a sorridere, ci pensano Mertens e Politano: il derby col Benevento finisce 2-0

vedi letture

Serviva una reazione dopo l'eliminazione dall'Europa League e i segnali sono arrivati nella 24a giornata di campionato. Il Napoli di Gattuso vince e convince nel derby campano contro il Benevento grazie alle reti di Mertens e Politano: gli azzurri hanno gestito senza troppi affanni la sfida, coi giallorossi quasi mai pericolosi. Dopo il ko nello scorso turno contro l'Atalanta Insigne e compagni tornano al successo ed esorcizzano, almeno per una notte, il momento altalenante. Prosegue il periodo negativo della squadra di Inzaghi che non vince ormai dalla sfida esterna contro il Cagliari. Nel turno infrasettimanale con il Verona servirà una prova convincente per poter invertire la rotta.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI - Gattuso manda in campo una formazione offensiva con Mertens falso nueve: il belga torna in campo da titolare dopo 74 giorni e festeggia la sua 250esima in serie A con la maglia del Napoli. Sulla trequarti spazio a Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne. Filippo Inzaghi - in tribuna per via della squalifica - schiera il 4-3-2-1 con Ionita e Caprari e Lapadula. Niente sfida iniziale tra i due fratelli Insigne, con Roberto pronto a subentrare a gara in corso.

PRIMO TEMPO A SENSO UNICO - Gli azzurri vogliono imporre il proprio gioco sin dalle prime battute, ma il Benevento non lascia spazi e concede davvero poco. Il primo squillo arriva al 14’ con Fabian, ma Montipò blocca la sfera senza problemi. Stesso copione sul tiro di Zielinski mentre al 23’ Mertens prova un pallonetto defilato sulla destra: conclusione che sfiora la traversa, i giallorossi si salvano. La squadra di Gattuso alza il ritmo e prova a sfondare sulle corsie esterne. Dopo una serie di incursioni sulle fasce gli azzurri passano al 34’ con Mertens: tiro di Ghoulam su suggerimento di Politano, il belga aggancia e da due passi non sbaglia. Dopo pochi minuti Zielinski trova il 2-0, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare di Insigne. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio di un gol.

RITMI BASSI - Nella ripresa gli ospiti cambiano assetto, in campo Roberto Insigne al posto di Schiattarella. Nei primi 15’ di gioco i padroni di casa provano ad alzare il ritmo per poter archiviare la pratica, Fabian ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione ma non trova lo specchio della porta. Il primo tiro del Benevento nella ripresa arriva al 58’, il colpo di testa di Ionita non impensierisce però Meret. Al 63’ Insigne si accentra dal limite su suggerimento di Bakayoko, la conclusione a giro sul secondo palo esce per questione di millimetri.

NAPOLI A TRAZIONE ANTERIORE - Gli azzurri attaccano a pieno organico e al 66’ trovano il gol del 2-0: Insigne si coordina e prova il suggerimento sul secondo palo, Di Lorenzo e Politano si gettano sul pallone e trovano la rete della tranquillità dopo una serie di rimpalli, ma l’ultimo tocco è del numero 21. Il Benevento prova ad alzare i ritmi senza però trovare varchi, i padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio senza mai correre pericoli. All’81’ Koulibaly rovina la sua prestazione con un giallo inutile: doppia ammonizione, rosso inevitabile. La squadra di Gattuso tiene anche in dieci e torna al successo dopo un periodo davvero negativo: finisce 2-0, questa volta è il Napoli a sorridere.

Rivivi la diretta testuale di Napoli-Benevento su TuttoMercatoWeb.com!