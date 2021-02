Il Napoli torna in vantaggio al 59': gol di Fabian Ruiz, 2-1 contro il Granada. Entra Mertens

Il Napoli torna in vantaggio al 59esimo. Una bella verticalizzazione di Insigne trova scoperta la difesa del Granada: bravo Fabian Ruiz a farsi trovare coi tempi giusti e a battere Rui Silva: 2-1.

Subito dopo il gol, Gattuso ha gettato nella mischia Mertens al posto di Elmas per giocarsi il tutto per tutto in questa ultima mezz'ora: servono due gol per ribaltare il discorso qualificazione.

