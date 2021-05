Il Napoli va in Champions se... Tutte le possibili combinazioni

Il Milan è a un passo dal ritorno in Champions League. Di fronte però ha un ostacolo davvero complicato come l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ferita gravemente dalla sconfitta in Coppa Italia ma con la possibilità di arrivare al secondo posto in campionato. Queste sono tutte le possibilità per rivedere i rossoneri nella massima competizione continentale.

SE VINCE - Il Napoli va in Champions League e non deve guardare risultati di Milan e Juventus.

SE PAREGGIA - Il Napoli è in svantaggio con il Milan negli scontri diretti, quindi i rossoneri dovrebbero contestualmente perdere contro l'Atalanta. Oppure la Juventus, un punto dietro, non vincere contro il Bologna.

SE PERDE - Qui la speranza si assottiglia: il Milan sarebbe qualificato per gli scontri diretti, quindi l'unica speranza sarebbe quella di una mancata vittoria della Juventus. Un pari dei bianconeri significherebbe qualificazione per il Napoli.

In caso di ex aequeo, tutte a 76 punti (sconfitta Milan, sconfitta Napoli e pareggio Juventus) si guarderebbe la differenza reti: Milan primo in qualsiasi caso, mentre il Napoli molto in vantaggio sulla Juve.