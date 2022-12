Il Napoli vince l'amichevole con l'Antalyaspor: sugli scudi Raspadori con una doppietta

Terminata l'amichevole del Napoli in casa dell'Antalyaspor, una sfida emozionante e piena di gol, finita con il punteggio di 2-3 in favore degli azzurri di Spalletti. Campani sempre in vantaggio tra primo e secondo tempo, a segno due volte con Raspadori (8' e 60') e nel mezzo con Politano (55'). Per i turchi hanno poi accorciato Mehmedi e Ozmert. Nel finale tanti giovani chiamati in causa da Spalletti.