Il no a un nuovo prestito, l'eredità di Gomez: Pessina ha già preso l'eredità del Papu

Mentre Alejandro Gomez sfida Lionel Messi, l'Atalanta abbraccia il suo erede. Matteo Pessina, classe '97 di Monza, scelto ed eletto dalla Dea come l'erede del Papu. Dopo il gol in campionato, ne arrivano ben due in Coppa Italia: al 16', una rete spettacolare come l'azione maturata nell'area del Napoli. L'assist di Zapata è da applausi, la conclusione da biliardo e l'esultanza una festa. Un raddoppio che ha messo il Napoli in ginocchio, un 3-1 che ha poi sigillato la partita. Con la firma di un ragazzo che la Dea ha voluto tenere con forza in estate e non rimandare in prestito al Verona. Decisione azzeccata.