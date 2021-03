Il nome della prossima estate: Locatelli è pronto per il grande salto. Tra Juve e Guardiola

Gioca bene, gioca bene, Locatelli in nazionale. I tempi del Milan sono lontani: il centrocampista classe ’98 si è conquistato la Serie A al Sassuolo. E anche la maglia della nazionale. Un paio di anni fa, non tutti avrebbero scommesso un posto sicuro per Manuel Locatelli a Euro 2020. Il ragazzo s’è fatto e ha convinto Mancini: punto fisso del gruppo azzurro del ct, sulla sua presenza agli Europei non ci sono dubbi. Anche con buone chance di partire titolare, pur se il centrocampo (quello dei Barella, degli Jorginho, dei Verratti) sembra il punto più forte di una nazionale che non sappiamo se potrà vincere, ma di sicuro può fare sognare. Come Locatelli, che in neroverde sta benissimo, ma il salto verso una grandissima lo immaginerà pure. Buon per lui che la Juventus l’abbia messo nel mirino da tempo.

Sarà l’obiettivo numero uno dell’estate bianconera. Scossoni in attacco permettendo, va precisato, perché se partisse anche uno soltanto tra Dybala e Ronaldo la Juve dovrebbe mettere in copertina un colpo lì davanti. Però il reparto di mezzo è il più malmesso, e ormai da mesi la Vecchia Signora ha individuato in Locatelli l’uomo giusto per alzare la posta. I rapporti col Sassuolo, si sa, sono ottimi. Non per questo da dare scontati, prova ne sia l’estenuante trattativa invernale per Scamacca, conclusa con un nulla di fatto. E poi Locatelli non piace soltanto alla Juventus. Si è imposto come uno dei migliori giocatori della Serie A, i nomi dei club interessati sono da capogiro: Manchester City e Real Madrid su tutte. Sarà un’estate da protagonista, comunque vada. Anche in azzurro, prima del mercato.