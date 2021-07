Il paradosso di Perisic: è senza offerte e resta all'Inter per la gioia di mister Simone Inzaghi

Ivan Perisic resta all'Inter. Da possibile partente l'esterno croato è pronto a diventare un punto fermo in casa nerazzurra, per la gioia del nuovo tecnico Simone Inzaghi: "Il paradosso di Perisic: è senza offerte e resta per la gioia di Inzaghi", si legge non a caso sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Se è vero che Perisic percepisce uno stipendio da ben 4,7 milioni di euro a stagione, allo stesso tempo la sua duttilità tattica, la sua esperienza e le sue capacità tecniche hanno convinto il tecnico ex Lazio a puntare su di lui.