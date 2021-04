Il Parma di Krause piazza il primo colpo di mercato: vicino l'uruguaiano Mir

In attesa di capire come terminerà la stagione, il Parma dell'ambizioso presidente Kyle Krause avrebbe già piazzato il primo colpo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky, i crociati sarebbero molto vicini dall'acquistare Matias Mir, capitano della Primavera del Peñarol, seguito da vicino da altri club europei, come il Brighton e il Betis Siviglia. Mir, centrocampista classe 2003 dotato di una gran forza fisica, dovrebbe firmare un contratto triennale con il Parma, con l'operazione curata dall'intermediario Vicente Casella.