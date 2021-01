Il "Picco" torna a sorridere allo Spezia: secondo successo di fila e primo in A fra le mura amiche

Vincere aiuta a vincere. Spesso questo può apparire banale ma il successo di mercoledì scorso al “Maradona” di Napoli ha dato una spinta in più allo Spezia che ha conquistato per la prima volta un filotto di due vittorie consecutive. Un bottino importante, un risultato che proietta gli Aquilotti a cinque punti di vantaggio dalla zona pericolante rappresentata da Torino e Parma. La squadra di Vincenzo Italiano vince e convince con il suo gioco palla a terra e con la generosità di chi è sceso in campo ben consapevoli del fatto che la salvezza è ancora lontana ma alla portata.

Prima vittoria al “Picco” - Guai a chiamarlo tabù. Il “Picco” è il nido delle Aquile, il fortino che però in questa stagione ancora non aveva visto lo Spezia trionfare. Dal ritorno a casa infatti è arrivato il pareggio contro il Bologna e le sconfitte contro Genoa e Verona che avevano rispettivamente chiuso il 2020 e aperto il 2021. Senza contare anche le sconfitte contro Sassuolo, Juventus e Lazio e i pareggi contro Atalanta e Fiorentina quando i liguri giocavano in “trasferta” a Cesena.

Un successo firmato Terzi-Nzola - Un successo cercato e arrivato grazie al primo gol in stagione del capitano. Claudio Terzi infatti ha sbloccato il punteggio nella prima frazione di gara con un preciso colpo di testa su torre dell’ex di turno Chabot mentre nel secondo tempo, dopo che la Sampdoria di Ranieri aveva pareggiato i conti con Candreva, ha trovato il nuovo vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Mbala Nzola.