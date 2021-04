Il Presidente del Sassuolo: "Dico a De Zerbi di pensarci e di restare. Non se ne pentirà"

A La Gazzetta di Modena ha parlato il Presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, soffermandosi anche sul futuro di Roberto De Zerbi sul quale è in costante pressing lo Shakhtar Donetsk. "Al nostro allenatore dico solo una cosa: ci pensi bene, dorma la notte e alla fine scelga di rimanere al Sassuolo. Non se ne pentirà". Fosse per il presidente, da Sassuolo non se ne andrebbe nessuno: "Vero, perché è un gruppo straordinario sotto tutti i punti di vista. E la soddisfazione è anche doppia quando vedi segnare a San Siro la doppietta decisiva a Raspadori, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile. Berardi? Mi auguro che mantenga il ruolo di leader qui a Sassuolo, una bandiera come lui ci serve. Sarebbe un peccato che se ne andasse".