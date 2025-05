Il progetto serio del Milan Primavera, l’altro disastro del Milan Futuro

Dopo la finale di Youth League della passata stagione e quella di Coppa Italia di quest'anno, il Milan Primavera ha battuto ieri per 3-1 il Genoa e, grazie alla sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Monza, hanno chiuso il campionato al sesto posto, conquistando così il pass per la fase finale. I rossoneri sono arrivati a pari punti con il Cagliari, ma ad arrivare davanti in classifica è la squadra di Federico Guidi perchè ha fatto più punti negli scontri diretti contro i sardi. Il Milan affronterà quindi il Sassuolo sabato 24 maggio. L'altra gara di playoff sarà quella tra Fiorentina e Juventus che si giocherà venerdì 23 maggio.

Progetto serio

Ma al di là di come andranno i playoff (nei quali, teoricamente, il Milan potrebbe avere a disposizione Camarda, Bartesaghi, Sia, Eletu, Jimenez e Torriani), è tutto il progetto che convince. E i risultati aiutano a convincere anche di più. Il merito è da dare, oltre che ai giovani calciatori stessi, alla gestione di mister Federico Guidi (e al suo staff), sempre pulito ed equilibrato nelle sue dichiarazioni e nel suo modo di essere allenatore e formatore, e al Responsabile del Settore Giovanile rossonero Vincenzo Vergine, uomo esperto, capace di gestire sapientemente dall'altro una intera area piena di ragazzi molto interessanti che hanno bisogno di essere indirizzati - non solo calcisticamente, ma anche umananente - sulla strada giusta.

Altro fallimento

Si è conclusa la gara di ritorno dei Playout di Serie C, girone B, e il Milan Futuro è stato sconfitto per 2-0 al “Paolo Mazza” di Ferrara dalla SPAL, vanificando l’1-0 dell’andata. Per la prima volta nella storia delle seconde squadre, in Italia, una formazione viene condannata alla retrocessione. A inizio stagione, presentando Jovan Kirovski, direttore sportivo del progetto Milan Futuro, seconda squadra del club rossonero, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa disse: “Milan Futuro sarà copia incolla della prima Squadra. Kirovski ha la nostra stessa visione e ambizione”. Vista come è andata la stagione della prima squadra, con un piede e mezzo fuori dall’Europa e mai in lotta in campionato, non deve sorprendere allora la retrocessione in Serie D dell’under 23 del Milan.