Ufficiale Il PSV si rinforza in attacco: dal New England Revolution arriva Esmir Bajraktarevic

Rinforzo di prospettiva per il PSV Eindhoven: arriva l'ala destra classe 2005 Esmir Bajraktarevic dalla MLS, esattamente dai New England Revolution. Di seguito il comunicato ufficiale del club olandese: "Il PSV si rafforza con Esmir Bajraktarević. Il 19enne nazionale della Bosnia-Erzegovina proviene dalla compagine americana del New England Revolution e firma un contratto che lo impegna con il club fino alla metà del 2029.

Bajraktarević è nato ad Appleton, nel Wisconsin. Ha giocato nelle accademie giovanili di SC Wave e Chicago Fire, dopo le quali la New England Revolution è subentrata nel 2021. Un anno dopo, Bajraktarević firmò lì il suo primo contratto da professionista, che lo legò al club della Major League Soccer fino al dicembre 2025".