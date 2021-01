Il punto sul mercato dell'Hellas: la ricerca dell'attaccante e del centrocampista prosegue

L'Hellas Verona non si ferma e continua nella ricerca di rinforzi per Ivan Juric. Nel gioco delle parti, vero, genuino, che si consuma prima tra le mura domestiche e poi a microfoni accesi tra l'allenatore e il ds Tony D'Amico, tutto parte da un assunto. L'ambizione di migliorarsi nonostante i mezzi chiaramente limitati di un club non di prima fascia. Però la forza delle idee ha dimostrato spesso di poter quanto meno pareggiare i milioni, seppur con tutte le fatiche del caso. Per gennaio le intenzioni sono chiare: un mediano bravo in entrambe le fasi, uno come Alfred Duncan e Soualiho Meite. Già, proprio due che erano obiettivi ma che son andati a Cagliari e Milan. Questione di portafogli, ma il lavoro del club scaligero per il reparto prosegue e non sono escluse sorprese in queste ore. Davanti muro Fiorentina per Christian Kouamé, stallo per Sam Lammers dell'Atalanta, Kevin Lasagna dell'Udinese sarebbe il primo nome ma costa caro, 12 milioni complessivi per portarlo via ai friulani. Il club monitora anche la possibilità alternativa, ma altrettanto concreta, di prendere un attaccante esterno. In un gennaio che riflette a pieno passato, presente e futuro del Verona: mezzi limitati, ambizioni, capacità, fatica e sogni.