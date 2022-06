Il punto sul mercato Juve: ancora niente intesa con Di Maria. Passi avanti su Pogba

vedi letture

Il mercato della Juventus è nel vivo: la dirigenza bianconera era a Londra dove sono andati avanti i contatti per Angel Di Maria. Col Fideo, grande protagonista della Finalissima contro l'Italia, la distanza resta la stessa: il giocatore vuol un contratto di un anno da 7,5 milioni di euro, per poi far ritorno al Rosario Centrale e chiudere la carriera in patria. La Juve, per poter sfruttare i benefit del Decreto Crescita, deve sottoscrivere col giocatore un biennale (anche a quelle cifre, con bonus compresi): in alternativa, offre un contratto di una stagione ma a 5 milioni. Così la distanza non è stata colmata mentre per Paul Pogba le parti si avvicinano ancora ma non c'è fumata bianca. Il Polpo, che ha chiuso il rapporto col Manchester United in modo ufficiale, riflette sull'offerta da 7,5 più bonus (per arrivare in doppia cifra) fino al 2025 da parte della Juventus. Il Paris Saint-Germain al momento è in fermo visto che Pogba era un giocatore desiderato soprattutto dall'oramai ex ds Leonardo. L'affare, impostato verso la chiusura, non è naufragato ma è in stallo totale: il PSG offriva di più, 11 più bonus, ma al momento la proposta non c'è. Così la decisione di Pogba si avvicina e potrebbe davvero essere annunciata il 17 giugno in occasione del lancio di Pogmentary, il documentario di Pogba che andrà in onda in Francia.