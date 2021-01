Il punto sulle uscite della Fiorentina, aspettando (almeno) due colpi in entrata

La Fiorentina, almeno a livello di uscite, è una delle squdre più attive sul mercato italiano. Il tecnico Cesare Prandelli a inizio gennaio era stato chiaro: "Ho una rosa troppo ampia, serve sfoltire". Detto fatto, almeno in parte. Pol Lirola è già dell'Olympique Marsiglia, Riccardo Saponara è andato allo Spezia e Patrick Cutrone è tornato al Wolverhampton. Alfred Duncan nelle prossime ore sarà ufficializzato dal Cagliari. Ma la società gigliata non ha probabilmente ancora finito, visto che in caso di offerte concrete potrebbe esserci almeno un'altra uscita. Forse Kouame, forse Pulgar. Poi, Daniele Pradè e Joe Barone potranno concentrarsi anche sui rinforzi richiesti da Prandelli.

Numericamente a destra serve un innesto vista la partenza dell'ex Sassuolo e Andrea Conti resta il più vicino. Fatto l'esterno destro, ci si concentrerà sul rinforzo offensivo. I nomi sondati sono tanti, da Piatek a Milik fino a Llorente, così come il sogno Papu Gomez. Ma al momento non c'è niente di caldo su questo fronte e verosimilmente servirà attendere le ultime battute del mercato. Chi potrebbe arrivare prima, ma tutto è legato ad ulteriori addii e opportunità di mercato, è il regista. Con nome di Lucas Torreira, già cercato con forza in estate, sempre in cima alla lista.