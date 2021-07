Il retroscena di Repubblica: Chiellini aveva deciso di andare in MLS prima del ritorno di Allegri

vedi letture

Giorgio Chiellini ci sarà. Insuperabile contro il Belgio, il capitano guiderà la difesa azzurra anche nella sfida tra Italia e Spagna. Con l’obiettivo di prolungare il sogno e portare la nazionale in finale, di nuovo a Wembley tra qualche giorno. E poi, ancora Juventus: il rinnovo annuale, pur se non ancora firmato, è praticamente una certezza. Grazie ad Allegri: secondo la Repubblica, infatti, Chiellini aveva deciso di andare a giocare in America prima del ritorno del tecnico livornese a Torino, che ha scompaginato le carte e rimesso al centro della difesa della Vecchia Signora 2021/2022 il suo capitano.