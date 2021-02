Il ristorante da 100 euro... che va di traverso. Conte e la storia finita con la Juventus

È incredibile pensare come, dopo sette anni, gli animi in casa Juventus siano ancora bollenti per quella frase famosissima di Antonio Conte sul ristorante da 100 euro che, di fatto, innescò polemiche e probabilmente anche la separazione fra il tecnico, ora all'Inter, e Andrea Agnelli. Fa specie ricordare anche per chi la Juventus decise di non spendere. Jovetic, finito al Manchester City e poi scomparso dai radar tra gli infortuni. Iturbe, che alla Roma non è riuscito a mantenere i livelli dell'Hellas Verona. Infine Cuadrado, arrivato l'estate successiva alla corte di Massimiliano Allegri.

Adesso il problema è evidente, anche per quello che è successo questa sera all'Allianz Stadium. Prima le polemiche per il rigore non dato a Lautaro, richiesta francamente eccessiva, poi un gestaccio galeotto che sarebbe comparso intorno al quarantacinquesimo dopo i commenti di Bonucci che chiedeva rispetto per gli arbitri. E poi le parolacce di Agnelli alla fine della partita, quasi a chiudere un cerchio aperto nel 2014 e mai davvero concluso.

Così è evidente che Antonio Conte difficilmente tornerà a Torino dopo quest'ultimo grande capitolo, di una margherita sfogliata e sperata sia nell'estate del 2019, appena prima dell'approdo di Sarri, quando il battage mediatico lo dava in procinto di salire al Colle juventino, per usare una metafora politica. Lo stop del Presidente, qui non della Repubblica, Andrea Agnelli aveva fatto virare su Sarri e non su un Conte bis. Qualche informazione, probabilmente, Conte le ha prese nell'estate scorsa, quando Sarri traballava. Adesso appare abbastanza chiaro: Conte con la Juventus ha chiuso. Non nella maniera migliore e, probabilmente, con la peggiore scelta stilistica possibile di Agnelli.