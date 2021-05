Il ritorno di Allegri stravolge il futuro di Dybala: adesso la Joya può rinnovare con la Juventus

Cambia tutto per Paulo Dybala: Massimiliano Allegri, suo mentore in bianconero, il tecnico che lo ha fatto diventare la Joya ad alti livelli, torna alla Juventus. In scadenza nel 2022, adesso i discorsi per il rinnovo, che Jorge Antun e l'entourage dovranno ora affrontare con Federico Cherubini, potranno riaprirsi. Con la volontà di Dybala che andrà a pesare anche sul futuro e la presenza di Allegri contribuirà probabilmente a indirizzarlo ancora sul bianconero.