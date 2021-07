Il saluto di Eysseric alla Fiorentina: "Avete tutti creduto in me. Arrivederci, forza Viola!"

Attraverso il proprio profilo Instagram, Valentin Eysseric, fresco acquisto dei turchi del Kasimpasa, ha salutato la "sua" Fiorentina. Questo il messaggio dedicato a club, tifosi e città:

"Sono molto orgoglioso e felice di firmare al Kasimpasa SK. Grazie alla società per la fiducia e per l’accoglienza, mi sento già come a casa ! E una bellissima avventura per me, e darei tutto per questa squadra e rendere orgogliosi il club e i tifosi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione...

Volevo anche ringraziare con il cuore Mister Pioli e Mister Prandelli per la fiducia, i miei ex compagni della Fiorentina del loro aiuto perché hanno sempre creduto in me nel momento difficile. Ringrazio anche lo staff medico e i magazzinieri con cui ho lavorato 4 anni.

Grazie ai tifosi Viola per loro sostegno incondizionata di questa maglia.

Arrivederci, forza Viola!".