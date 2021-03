Il Sassuolo del tridente che non c'è

Boga, Caputo e Berardi sono i pezzi pregiati dell'attacco di un Sassuolo che oggi va in visita all'Udinese, al Friuli. Peccato che potrebbe non esserci nessuno dei tre. Perché il francese ha preso una botta e rimane fuori, impossibilitato a entrare. Il centravanti è in dubbio, con la possibilità più concreta che venga impiegato, mentre Berardi è rientrato da un lungo infortunio facendo molto bene contro il Napoli (ha provato l'autogol dell'1-0, ha segnato il 2-1, ha colpito una traversa) ma non verrà rischiato contro l'Udinese.

La realtà è che il Sassuolo però non ha grandi obiettivi per questa partita e, più in generale, per il finale di stagione. Potrebbe quindi essere arbitro del campionato, visto che prima giocherà contro l'Inter, poi con la Roma, il Milan, l'Atalanta e la Juventus senza particolari patemi d'animo, visto che mancano solamente quattro lunghezze alla fatidica soglia dei quaranta punti, solitamente abbastanza per salvarsi.

In quei casi probabilmente sarà meglio averlo, il tridente. Boga è agli ultimi mesi in neroverde, se dovesse arrivare una proposta di alto livello. Berardi può diventare la bandiera della squadra, ma sarà l'estate del prendere o lasciare. Per Caputo qualche interessamento c'è stato, anche se l'età non aiuta per essere uomo mercato. Se tutti e tre non ci saranno, spazio a Djuricic, Haraslin e Defrel. Anche se almeno Caputo dovrebbe essere titolare.