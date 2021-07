Il Torino accoglie Juric. Cairo: "Voglio ingraziare anche Nicola, ha ricompattato l'ambiente"

C'è anche Urbano Cairo al fianco di Ivan Juric, nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico granata: "Ci tengo prima di tutto a salutare e ringraziare Nicola, ha fatto un campionato importante. Si è messo al lavoro con impegno e dedizione, ha ricompattato l'ambiente. Mi sono ricoinvolto di più con il suo arrivo, lo conoscevo dal 2005 quando era un nostro giocatore. Nei 125 giorni con lui, sono stato con la squadra 37 volte: un tempo incredibile. Mi ha contagiato in entusiasmo, gli ho dato una mano e sono stato vicino alla squadra per creare clima positivo. Il lavoro suo e dei ragazzi è servito, si sono impegnati per raggiungere l'obiettivo. Era fondamentale mantenere la categoria e in certi momenti sembrava complicato".

