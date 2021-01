Il Torino accontenta Nicola: il nuovo tecnico primo sponsor per l'arrivo di Sanabria in granata

vedi letture

Il Torino ha scelto una strada ben precisa, dopo l’esonero di Giampaolo e l’annuncio di Davide Nicola: ascoltare le indicazioni e le idee tattiche del nuovo allenatore per cercare di assecondare le sue esigenze sul mercato. E’ da leggere assolutamente in tal senso l’arrivo in granata di Antonio Sanabria, attaccante che lo stesso Nicola ha avuto al Genoa e che ha chiesto a gran voce anche a Cairo e Vagnati. Che alla fine, dopo giorni di trattative col Betis Siviglia proprietario del cartellino, lo hanno assecondato. Nei giorni scorsi lo sbarco in Italia, con anticipo sulla chiusura definitiva della trattativa anche per rispettare le tempistiche dei controlli sanitari del caso. Quindi la fumata bianca, arrivata nelle scorse ore. Operazione da 7 milioni di euro più bonus per il club andaluso, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. E Sanabria, che ha dato il proprio assenso anche grazie alla presenza di Nicola, è già pronto per calarsi nella nuova avventura.