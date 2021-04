Il Torino chiude in anticipo la pratica Roma! Disastro di Fazio, Rincon segna il 3-1

Disastro di Fazio in impostazione, che regala il pallone del 3-1 con cui il Torino manda in archivio anticipatamente la partita contro la Roma. Al 92' il difensore argentino si fa scippare palla da Belotti, che apre poi verso Rincon. L'honduregno, entrato in campo qualche minuto prima, deposita in rete con un piattone facile, facile. Cala dunque il sipario, in anticipo, al Grande Torino.