Il Torino è salvo. Ora serve ben altro

Il Torino centra l’obiettivo, e conquista matematicamente la salvezza. Fine delle buone notizie per i granata. Sì perché anche nella prestazione offerta all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di Nicola ha confermato l’ormai atavica predisposizione nel farsi male da sola, rinunciando di fatto dal primo minuto a giocarsi la partita ma piuttosto consegnandosi alla manovra avversaria difendendo il punto che a conti fatti, vale il mantenimento della categoria.

Troppo poco per un progetto che aveva avuto ben altre prospettive di accompagnamento la passata estate, ed anche lo scorso inverno con il mercato di riparazione. Una situazione oggettivamente delicata sulla quale si può ragionare con maggiore serenità dopo avere conquistato la salvezza ma che deve fare riflettere il Presidente dei granata Urbano Cairo rispetto ai troppi errori commessi nella gestione degli ultimi campionati. Si dovrà ripartire dalla conferma, tutt’altro che scontata, dei punti di forza, e dalla rivoluzione totale per quanto riguarda il resto. Per l’ennesima volta, sperando che sia quella buona.