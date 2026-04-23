Il Torino non avrà Anjorin contro l'Inter. Il report medico sul centrocampista granata
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Il Torino ha comunicato che il calciatore Tino Anjorin è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. "La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio", si legge nel comunicato del club granata.
L'ex Empoli dunque non sarà a disposizione di D'Aversa contro l'Inter, nella partita in programma domenica alle 18. Dall'altra parte, il Torino è pronto a ritrovare Ismajli in difesa, provato nel solito terzetto con Coco ed Ebosse, e in attacco potrebbe rivedersi Zapata nell'elenco dei convocati, anche se la coppia favorita resta quella formata da Simeone e Adams
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