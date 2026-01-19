TMW Torino su Prati e il Cagliari spinge per Anjorin. Prima però serve il riscatto dall'Empoli

Il Cagliari in questa settimana si appresta a chiudere un doppio ritorno, con i prestiti di Dossena e Sulemana da Como e Atalanta (tramite Bologna) che mancano solo di essere finalizzati, ma non è l'unica operazione che il dirigente del club sardo Angelozzi sta portando avanti in queste ore.

C'è infatti da registrare un asse bollente tra Cagliari e Torino che riguarda il centrocampo e prevede la possibilità che si scambino di casacca due interpreti delle rispettive squadre: da una parte i granata hanno messo nel mirino il regista Matteo Prati, dall'altra gli isolani hanno espresso interesse per l'interno Faustino Anjorin, rimasto ai margini del progetto tecnico di Baroni.

Per poter cedere Anjorin, però, il Torino deve risolvere la questione del cartellino e della formula del trasferimento. Sì, perché in estate i granata lo hanno acquistato dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto da 4,5 milioni di euro che scatta in caso di salvezza del Toro, come unica condizione richiesta. Per questo sono in corso discorsi e contrattazioni tra le parti, per provare ad arrivare ad un accordo che soddisfi tutti. L'Empoli, dal canto suo, considera la questione Anjorin chiusa con la cessione estiva e la soluzione più probabile che si para davanti al Torino, per poter agire liberamente con il Cagliari, a questo punto sarebbe quella di anticipare il riscatto.