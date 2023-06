Il Torino vuole trattenere Singo, ma il rinnovo è complicato: lo scenario in vista dell'estate

Ultime da casa Torino su Singo, il cui contratto scade nel 2024. Le trattative per il prolungamento - sottolinea Tuttosport - vanno a rilento e tra mille difficoltà. In occasione della sfida casalinga con il Napoli il presidente Cairo ha ospitato il suo procuratore (Maxime Nana) e sembrava che la strada verso l’accordo fosse spianata, in netta discesa. Così, al momento, non è.

Il caso Belotti. Chiaro che il Toro deve avere certezze per il futuro e da qualche mese a questa parte, per evitare un altro caso Belotti, non farà più andare in scadenza i giocatori che interessano. Singo, tra l’altro, è tornato di nuovo a suscitare un certo interesse sia in Italia sia all’estero. Le intenzioni sono quelle di trattenerlo, ma se non si troverà l’intesa il giocatore andrà sul mercato prima dell’inizio della nuova stagione.