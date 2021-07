Il Tottenham preme, l'Inter fissa il prezzo: per Milan Skriniar servono 50 milioni di euro

Non solo Nicolò Barella, in casa Inter anche Milan Skriniar ha attirato le big di Premier League. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, il Tottenham di Paratici in particolare lo vorrebbe portare a Londra nonostante la sua alta valutazione di mercato (50 milioni di euro).

Dal canto suo, si legge sempre sul quotidiano, il centrale slovacco preferirebbe però restare in nerazzurro e continuare il suo percorso con la Beneamata.