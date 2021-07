Le big di Premier ci provano per Barella, ma l'Inter chiude le porte. Si lavorerà al rinnovo

Gli occhi della Premier su Nicolò Barella: Chelsea, Liverpool e Manchester United - secondo Tuttosport - avrebbero già bussato alla porta dell'Inter, ricevendo però un secco no come risposta. Marotta lo considera imprescindibile, anche per il suo apporto fuori dal campo.

Il club di viale della Liberazione è consapevole di dover avviare i colloqui per il rinnovo del suo contratto, che verranno affrontati con tutta calma alla fine del mercato (l'ex Cagliari ha firmato un quinquennale nel 2019), quando l'ingaggio del 23 nerazzurro potrebbe lievitare dai 2,5 milioni attuali a 4 più bonus.