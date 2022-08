Il Tottenham sfida Inter e Roma per Chalobah: il Chelsea ha aperto al prestito del difensore

Tottenham, Roma o Inter: il futuro del giovane difensore inglese Trevoh Chalobah, a detta del London Evening Standard, sarà in uno di questi tre club. Il Chelsea ha aperto al prestito e le società menzionate cercano un rinforzo low cost per completare la rispettiva retroguardia, anche se in nerazzurro è sempre più probabile l'innesto di Francesco Acerbi dalla Lazio.

Il classe 1999, dal canto suo, vanta già 30 presenze con la prima squadra dei Blues.