Il West Ham si muove per Gonzalo Montiel: Bologna alla finestra

Secondo quanto riferito da AS, anche il West Ham si sarebbe aggiunto alla lunga lista di pretendenti dell'esterno del River Plate Gonzalo Montiel. Il giocatore, seguito in Italia anche dal Bologna, potrebbe lasciare l'Argentina e gli Hammers sono pronti per provare a superare i numerosi concorrenti.

Su Montiel nelle scorse settimane c'era anche la Roma, club che poi ha deciso di puntare in quel ruolo sullo statunitense Reynolds.