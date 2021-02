Ilicic e il rischio di un nuovo caso Gomez. Percassi: "Gasp sa gestirlo, si sistemerà tutto"

Una delle note dolenti dell’ottima prestazione dell’Atalanta contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, è la prestazione di Josip Ilicic e il suo disappunto nel momento in cui Gasperini lo ha richiamato in panchina. Fra i due c'è stata una sorta di diverbio, o comunque di incomprensione, e in tanti hanno visto il rischio di uno strascico in stile Papu Gomez. Il presidente della Dea Antonio Percassi però, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha gettato acqua sul fuoco: “Lui è fatto così, ma Gasperini sa gestirlo bene: si sistemerà tutto e si riprenderà, vedrete”.