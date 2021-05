Immobile ci prova, Vlahovic ci riesce: Fiorentina-Lazio 1-0 dopo 45 minuti. Super Dragowski

La Fiorentina cerca punti salvezza, la Lazio punti per inseguire il sogno Champions League: al Franchi, nel quarto anticipo del 35° turno di Serie A, viene fuori così un primo tempo davvero ricco di emozioni e di spettacolo. Finora la decide il ventesimo sigillo in Serie A del solito Dusan Vlahovic, che alla mezz'ora ha portato avanti i viola su assist di Biraghi.

Pronti-via e, dopo una conclusione troppo angolata di Castrovilli al 9', Dragowski all'11' salva già il risultato. Gran palla sul secondo palo da parte di Radu, arriva di gran carriera Milinkovic-Savic, che fa sponda al centro per Correa, tiro dell'argentino e risposta decisiva del portiere polacco. Un primo assaggio di quello che sarà il copione del primo tempo, almeno fino alla mezz'ora. La Fiorentina potrebbe infatti ritrovarsi un'occasione dopo un errore di Radu, ma Vlahovic al 23' sbaglia il filtrante per Bonaventura permettendo ad Acerbi il recupero. Sono ancora i capitolini così a rendersi pericolosi: prima con un tentativo di Radu sugli sviluppi di un corner di Luis Alberto al 25' e poi con un clamoroso palo di Immobile sempre su tocco verticale di Radu al 26', anche se l'attaccante era in posizione di fuorigioco.

La Lazio costruisce e il suo cannoniere sembra avere il piede caldo, però al 32' è la Fiorentina sbloccare il risultato. Errore in fase di disimpegno degli ospiti sulla fascia destra, Castrovilli inventa per Biraghi che si inserisce in area e mette dentro un assist al bacio per il giovane Vlahovic, autore con massima freddezza del suo 20° gol in Serie A. Gran movimento da parte del serbo sotto porta, padroni di casa avanti e vicini addirittura al raddoppio - a cinque minuti dall'intervallo - con un tentativo di Pulgar da fuori area che finisce in corner deviato. Bel primo tempo a Firenze, con Immobile da una parte insidioso sul filo del fuorigioco e la truppa di Iachini dall'altra letale invece in ripartenza, oltre che salvata più volte dal proprio estremo difensore.