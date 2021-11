Immobile: "Con Sarri non ho più un attaccante vicino e questo mi aiuta anche per l'Italia"

Come ti fa giocare Sarri? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Ciro Immobile, centravanti dell'Italia e della Lazio che direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano ha risposto così: "Non gioco più con uno vicino e questo mi cambia, è così anche in Nazionale. E' un modo di giocare completamente diverso, il modo di giocare alla Lazio mi aiuta anche qui in Nazionale. Il mister mi dice che potrei segnare anche di più perché a volte attacco l'area sempre allo stesso modo. Stiamo provando anche un gioco come vuole lui, all'inizio abbiamo fatto anche un po' di fatica ma ora ci stiamo riuscendo. All'inizio gli ho chiesto anche se fossi io il problema ma lui mi ha detto sempre di no. Io non ho tra le mie caratteristiche l'andare incontro alla squadra ma ne ho altre".

