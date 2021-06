Immobile e Barella: 45' di antipasto Europeo contro la Repubblica Ceca ed è 2-0 Italia

vedi letture

Italia-Repubblica Ceca 2-0 al 45'

Mancini sceglie l'undici di gala o di fatto quello che dovrebbe essere quello anti Turchia. Prove generali d'esordio all'Europeo, i primi quarantacinque minuti raccontano di una buona Italia. Che c'è. E che al momento è avanti 2-0 contro una Repubblica Ceca con pochi lampi di genio. Il contrario degli azzurri: i cechi son tutti muscoli, Mancio mette una squadra in campo che giochi palla al piede e che prenda in mano le redini. Accelerare e rallentare, dominare il ritmo. Almeno questo nelle idee. All'inizio finisce sotto stress, poi cresce man mano e arriva al ventitreesimo anche in gol con Immobile, bravo a sfruttare una goffa respinta della difesa avversaria. Pochi istanti prima, brividi per Bonucci: scontro con Krmencic e impatto brutto del ginocchio in caduta. Sospiro di sollievo quando Acerbi si rimette la pettorina e il centrale della Juve torna in campo. L'Italia torna in fase di studio, poi si applica. E raddoppia. La firma è di Barella, al 42': incursione, la difesa avversaria rincula timida e il destro va alle spalle di Pavlenka.