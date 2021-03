Immobile: "Klopp è impressionante per la sua voglia di lottare. Tuchel un tipo meticoloso"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo la consegna della Scarpa d'Oro, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile parla così delle sue esperienze all'estero: "Anche se non sono andate in modo ottimale in termini sportivi, ho portato via molto dalla Germania e dalla Spagna. Sperimentare altre culture è un processo di apprendimento".

In Germania è stato allenato da Klopp

"Impressionante: la volontà di lottare per ogni palla bruciava dentro di te dai suoi occhi appena ti parlava. Tuchel? Un tipo meticoloso. Zeman? Un infinito 'attacco, attacco, attacco'".