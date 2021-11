Immobile out e Pedro a forte rischio. Il punto sull'attacco della Lazio in vista della Juventus

vedi letture

Ciro Immobile non ci sarà nella delicatissima sfida di sabato fra Lazio e Juventus. Le sensazioni negative di ieri vengono confermate nella giornata di oggi anche dalla Gazzetta dello Sport che spiega come gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore l'attaccante abbiano confermato la presenza (seppur in diminuzione) dell'edema al polpaccio sinistro. Con questi presupposti, il recupero per il big match coi bianconeri non è possibile.

Anche Pedro viaggia verso l'esclusione

Complice una contusione alla caviglia nell'allenamento di ieri in uno scontro con Radu, anche Pedro è a fortissimo rischio. Non dovesse sgonfiarsi, le speranze di vederlo in campo sarebbero davvero minime. E a quel punto salterebbe anche l'ipotesi dello spagnolo falso nove in sostituzione proprio di Immobile, con Muriqi candidato forte per una maglia dal primo minuto con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati.